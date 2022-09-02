Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Италии.

Согласно распоряжению, с целью расширения работы по пропаганде внутренней и внешней политики, культуры, истории, социально-экономического развития, научно-технического и туристического потенциала Азербайджана постановлено: создать Культурный центр при посольстве Азербайджана в Италии; Кабинету Министров Азербайджана поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности Культурного центра.

Напомним, Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Италию в четверг, 1 сентября, принял участие в церемонии открытия нового здания посольства Азербайджана в Риме.