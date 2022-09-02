Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу, 3 сентября, президента Всемирной и Европейской федерации карате Антонио Эспиноса. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане всем видам спорта, в том числе карате, оказывается поддержка на государственном уровне, отмечены успехи, достигнутые Азербайджаном в спортивной сфере. Говорилось о достижениях азербайджанских каратистов на престижных международных спортивных соревнованиях, в частности, Олимпийских играх.

На встрече было отмечено значение проводимого в Баку этапа престижной серии Премьер-лиги Карате 1. Подчеркнуто, что «проведение данного турнира еще раз свидетельствует о прекрасной организации нашей страной важных международных спортивных мероприятий».

Глава государства поблагодарил Антонио Эспиноса за поддержку деятельности Федерации карате Азербайджана.