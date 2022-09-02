Почему произошел пожар в Шабране: МЧС назвало причины фото; видео
30 августа 2022 года в лесной местности в направлении села Чухуразами Шабранского района произошел пожар. Согласно сообщению пресс-службы МЧС, задействованные в этом районе структуры министерства потушили пожар, не позволив ему распространиться на большую территорию.
В сообщении отмечается, что в результате расследования, проведенного на месте пожара сотрудниками Государственной службы пожарного надзора МЧС, было установлено место первоначального возникновения горения. Выяснилось, что пожар произошел из-за человеческого фактора.
В день пожара около 12:00 жители села Чухуразами пришли в лес для сбора натурального меда и разожгли костер для подкуривания пчел. Вероятно, после сбора меда костер не был потушен, что и стало причиной пожара. Прошло много времени, прежде чем лесник обнаружил и сообщил о пожаре. В результате пожар распространился на площадь до трех гектаров. Пожарным удалось потушить пожар спустя сутки, 31 августа.
В настоящее время продолжаются необходимые оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности виновных.