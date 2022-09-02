30 августа 2022 года в лесной местности в направлении села Чухуразами Шабранского района произошел пожар. Согласно сообщению пресс-службы МЧС, задействованные в этом районе структуры министерства потушили пожар, не позволив ему распространиться на большую территорию.

В сообщении отмечается, что в результате расследования, проведенного на месте пожара сотрудниками Государственной службы пожарного надзора МЧС, было установлено место первоначального возникновения горения. Выяснилось, что пожар произошел из-за человеческого фактора.