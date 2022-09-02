Эрдоган предупредил Грецию

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция не может позволить себе быть слабой в столь сложном с геополитической точки зрения регионе. «Мы обречены на то, чтобы укреплять Турцию во всех отношениях. Причина, по которой Турция активно развивает технологии, - это не стремление к новым войнам, а вынужденная мера, нацеленная на укрепление мощи страны», - отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале авиации и технологий Teknofest Karadeniz в Самсуне, призвал Грецию отказаться от военных провокаций против турецкой армии. Слова президента Турции приводит Anadolu.

Президент Турции также призвал власти Греции вынести уроки из истории: «Если продолжите нынешний курс (провокаций), то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире!».

Таким образом турецкий лидер напомнил о победе 100-летней давности, когда греческие войска были выбиты с захваченных земель Анатолии, в том числе из Измира, армией под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.

«Турцию не остановит факт оккупации островов Грецией. В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей», - предупредил президент Эрдоган.