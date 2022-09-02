Ильхам Алиев об историческом решении Азербайджана и Туркменистана

«Я оцениваю решение о совместной разработке месторождения «Достлуг» между Азербайджаном и Туркменистаном как историческое. Потому что мы приняли это решение исходя из национальных интересов обеих стран и наших братских отношений. Теперь у нас есть цель начать разработку этого месторождения. В основном это нефтяное, а не газовое месторождение». Об этом в интервью итальянской газете «Il Sole 24 Ore» заявил президент Ильхам Алиев .

Отвечая на вопрос о Транскаспийском проекте, глава азербайджанского государства сказал: «Этот проект обсуждается уже много лет. Помню, он обсуждается 15 лет. Но с практической точки зрения, никаких шагов не предпринято. Когда мы инициировали строительство Южного газового коридора, то взяли на себя ведущую роль, создали команду, вели переговоры с зарубежными странами, потребителями, компаниями. Мы также были основным инвестором. Так было и при строительстве трубопровода из Баку в Джейхан».

Президент Азербайджана добавил, что инициаторами этого проекта являются не транзитные страны, а владельцы ресурсов. Страны транзита могут только оказывать поддержку, предоставлять территорию, становиться совместными инвесторами или принимающими пошлину за транзит. Другими словами, Транскаспийский трубопровод не является проектом Азербайджана.

«Что касается наших нефтегазовых проектов, то все они реализованы. Сейчас мы реализуем проект, связанный с экспортом электроэнергии в Европу. А Транскаспийский проект опирается на ресурсы Туркменистана. Поэтому если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, это будет их решением. Если они примут такое решение, конечно, мы их поддержим. Однако здесь мы не станем инициаторами», - сказал глава государства.