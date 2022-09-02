Москва задыхается метафорическая нестыковка

Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва

На излете лета, спустя полгода после начала «спецоперации» в Украине, воздух в Москве утратил бирюзовую прозрачность и стал отчетливо удушливым. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что запах гари, ощущаемый в столичном регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области, не опасен для здоровья. Ровно та же метафорическая нестыковка наблюдается в ситуации с российской экономикой: она по всем объективным признакам деградирует под санкциями, а Кремль и правительство уверяют в обратном. А люди задыхаются во всех смыслах.

Москва задыхается в прямом и переносном смысле

А экономика буксует…

К слову, и Роспотребнадзор не увидел никаких проблем, констатировав, что предельно допустимая концентрация отравляющих веществ не завышена. В-общем, концентрация государственных фейков и дымовых завес в окружающем пространстве становится несовместимой с нормальной, здоровой психикой. Если не с самой жизнью.

А что сейчас происходит с экономикой? Верны ли оказались утверждения чиновников и провластных экспертов о ее исконной устойчивости, неуязвимости перед любого рода санкционными шоками? Если совсем коротко – нет, не верны. На сей счет существуют серьезные исследования и оценки, как западные, так и российские. Подробный, 118-страничный отчет представила, например, Йельская школа менеджмента в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США). Авторы приводят доказательства того, что долгосрочное стратегическое положение РФ как экспортера энергоносителей драматически и необратимо ухудшилось.

В частности, совсем скверно обстоят дела с поставками в Европу природного газа. В июне они составили 4,5 млрд кубометров, тогда как год назад, в месячном измерении – 12 млрд. Америка же продала европейцам СПГ в рекордном для себя объеме 5,5 млрд кубометров. Что касается нефти, то в июле доходы Москвы от продажи этого сырья рухнули на $2 млрд, с $21 млрд до $19 млрд. Как прогнозирует Fitch Ratings, к концу года российский экспорт нефти снизится на 2-3 млн баррелей в сутки, что эквивалентно четверти всей добычи в стране. Независимым аналитикам приходится оперировать данными от основных торговых партнеров России, поскольку ее собственная официальная статистика покрывается все более плотной пеленой секретности.

Все скверно с поставками газа в Европу... Пора закрывать вентиль экспорта

Так, судя по последним ежемесячным релизам главного таможенного управления Китая, за период с начала года по апрель китайский экспорт в РФ упал на 50% - с $8 до $4 млрд в месяц. Косвенно это подтверждается тем обстоятельством, что несколько банков КНР отозвали все кредиты и финансирование из России, включая ICBC, Новый Банк развития и Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций. Кроме того, энергетический гигант Sinochem приостановил действие всех российских совместных предприятий.

Йельская школа менеджмента отмечает также, что покинувшие Россию западные бренды производили 40% ее ВВП, и что все вложенные в страну за последние 30 лет инвестиции пошли прахом. Кроме того, в значительно более тяжелом положении, чем принято считать, находятся внутренние финансовые рынки, отрезанные от международных источников капитала.

В этом году они демонстрируют наихудшие показатели среди всех стран мира. В частности, происходит постоянное сокращение ликвидности и кредитования. «Факты таковы, что по любым показателям и на любом уровне российская экономика буксует», - резюмируют составители Йельского отчета.

Болевые точки

«Устойчивый рост экономики (по итогам 2021 года) сменился устойчивым спадом, - констатирует ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, один из самых авторитетных, знающих и мыслящих российских экономистов. – По итогам второго квартала ВВП снизился на 4% год к году, а в июне произошло ускорение до 4,9%. Текущая глубина падения примерно вдвое меньше тех прогнозных показателей, которые были озвучены в конце февраля-начале марта. Но жить от этого ничуть не легче: мы продолжаем скользить вниз – плавно, с небольшой скоростью, но вниз. Причем в июне спад выпуска по базовым видам экономической деятельности ускорился с майских 3,2% до 4,5%. Понемногу усиливается спад в обрабатывающей промышленности: в мае – минус 1,7%, в июне – минус 1,8%, в июле – минус 2,3%. Особенно отчетливо снижаются объемы оптово-розничной торговли, грузооборот транспорта».

Масленников указывает на три основных болевых точки экономики. Прежде всего, санкции ударили по ее кровеносной системе – финансовому сектору, потокам капитала, денежно-кредитным условиям (подняв ключевую ставку до запредельных 20% годовых, ЦБ лишил бизнес возможности заимствования).

Дефицит бюджета за июль составил рекордные за всю историю 892 млрд рублей – по сравнению с профицитом в 261 млрд год назад. Во-вторых, резко сжался импорт: его объемы отстают от уровня февраля где-то на 35-40%. Восстановлению мешают крепкий рубль и высокий профицит счета текущих операций внешнеторгового баланса. В полном тупике оказались те отрасли, которые на 60-80% зависят от поставок импортных комплектующих и сырья – пищевая и швейная промышленность, стройкомплекс. В июле уровень их обеспеченности необходимым импортом снизился до 20%, с 31% в июне, показало последнее исследование Лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Е. Гайдара.

Дает сбой пищевая промышленность

Третья общая боевая точка – это разрыв транспортно-логистических цепочек и практически всех сложных цепей добавленной стоимости. Страдают все сектора, у которых более-менее протяженные кооперационные связи. Наконец, рассуждает Масленников, кризис отбил у бизнеса всякую охоту связываться с крупными долгосрочными проектами: сегодня в них инвестирует не более 10-15% компаний, тогда как 25-35% тратят деньги исключительно на текущие нужды.

«Не регресс, а упрощение»

Между тем, по итогам семи месяцев года доля нефтегазовых доходов в федеральной казне составила 46%, что как минимум раза в полтора больше, чем в 2021 году. Это значит, что бюджетные расходы (включая обязательства перед гражданами по социальным статьям) находятся под высоким риском неисполнения.

Россию однозначно ждет сжатие сырьевого экспорта: ни в США, ни в Европу он уже не восстановится в прежнем объеме, не оправдаются надежды и на пресловутый «разворот на Восток». Трубопроводной инфраструктуры мало, а поставки морем зависят от стоимости фрахта и разных санкционных ограничений. Ко всему прочему, экономики и Китая и Индии, двух ключевых (помимо Турции) торговых партнера Москвы на сегодняшний день, ощутимо замедляются.

«Чего мы не знаем, так это величины российских расходов. Ясно только, что они выросли: каждый день войны дорого обходится бюджету, - говорит профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки. – Статистика сейчас стала закрытой: все, что мы получаем, тщательно отбирается либо Росстатом, либо Министерством финансов, либо Минэкономразвития, которые порционно выдают информацию. Но очевидно, что таких рецессий (минус 6-7% ВВП по итогам года) в мирное время даже при самых крупных кризисах не происходит. Если сравнивать с ситуацией в пандемию, то тогда было острое V-образное падение, которое продлилось полгода, а дальше экономика очень быстро начала восстанавливаться. Здесь совершенно другой феномен: спад наверняка продолжится в 2023 году – в самом консервативном варианте на 3-4%».

Сбои и в машиностроении

На взгляд Олега Ицхоки, в производстве основные потери особенно заметны в отраслях, связанных с машиностроением, бытовой техникой, электроникой. Там падение составляет минимум 20-30%. А где-то 50% и даже 80%, как в автопроме и авиапроме. Поэтому неизвестно, какие из этих секторов смогут в итоге восстановиться, а какие нет. Очевидно также, что безработица сейчас практически не растет, поскольку государство напрямую субсидирует предприятия из бюджета. Ключевой вопрос: насколько накопленных доходов хватит и на финансирование войны, и на поддержку экономики?

Еще один принципиальный вопрос – куда катится Россия? В 90-е годы страна вряд ли вернется, скорее, окажется в конце «нулевых» и там застрянет надолго, полагает Никита Масленников. «И я бы назвал это не регрессом, а упрощением, - говорит он. – Речь идет о переходе на более доступные и простые технологии, в этой реальности мы будем пребывать ближайшие два-три года как минимум. Рассчитывать на высокотехнологичный импорт из Китая в ближайшие несколько лет не приходится, никакой «клондайк» нам здесь не светит».

Итак, Россия возвращается в собственное прошлое, в страшный для ее центральных регионов 2010 год, с невиданным по мощи лесным огнем, с подлинной экологической катастрофой в столице (тогда в августе от удушья и аномальной жары погибли более 9 тысяч горожан). Причинно-следственные связи не знают осечки: недавние пожары в Рязанской области и едкая гарь в Москве во многом порождены решениями 2004 года, когда законодательно была упразднена система лесной охраны, и необъятные зеленые массивы остались без профессионального присмотра. А к сегодняшней экономической беспросветности привела «спецоперация».