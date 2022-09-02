Украинская разведка о проблемах армии России

Главное управление разведки Украины считает, что у Вооруженных сил РФ проблемы с формированием так называемого третьего армейского корпуса, составленного из батальонов, сформированных по всей России.

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий в своем телеграм-канале пишет, что россияне не смогут подготовить новые боевые соединения до ноября. На это есть две причины: первая - человеческий фактор. Скибицкий отмечает, что подготовка специалиста должна занимать минимум три-четыре месяца.

Еще одной проблемой является состояние техники. Поскольку все новое вооружение находилось в частях, уже принявших участие в боевых действиях, третий армейский корпус получает еще советскую технику с баз хранения и арсеналов. По оценкам ГУР, 40% ее небоеспособно. Вооружение нужно ремонтировать и приводить в порядок, что тоже требует времени.