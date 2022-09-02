МЧС рассказало, как тушит пожары в четырех районах Азербайджана

Силы МЧС Азербайджана продолжают мероприятия по борьбе с лесными пожарами в северо-западном регионе страны.

Продолжаются работы по предотвращению распространения и тушению пожаров, возникших в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района. Кроме того, предотвращено распространение пожара в районе села Бахлийан Исмаиллинского района, в настоящее время идут работы по тушению пожара.

В тушении пожаров в общей сложности участвуют 430 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе 3 вертолета Государственной противопожарной службы МЧС, войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра и авиационного отряда, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Все указанные пожары произошли в горно-лесных районах со сложным рельефом.