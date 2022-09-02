Украиноязычный аудиогид запустили в заповеднике «Гобустан»

В Азербайджане в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике «Гобустан». Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Как отметил Каневский, Гобустан - музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков «Гобустан» включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.