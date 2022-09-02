Украиноязычный аудиогид запустили в заповеднике «Гобустан»
В Азербайджане в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской запустили украиноязычный аудиогид в Государственном историко-художественном заповеднике «Гобустан». Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
Как отметил Каневский, Гобустан - музей под открытым небом с огромной коллекцией исторических экспонатов периода каменного века. В частности, культурный ландшафт наскальных рисунков «Гобустан» включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Проект осуществлен при непосредственном участии почетного консула Украины в Шемахе Мехрали Гасымова и Украинского центра.
«Прекрасная презентация проекта стала возможной благодаря директору Торгового дома Украины Алибабы Магеррамзаде. Выражаем особую признательность Государственному художественно-историческому заповеднику «Гобустан», режиссеру Фариду Ахмедову, операторам Фахиру Самедоглу и Фаигу Ширинбейли, а также школе паркура «Movement Platform» и лично Мирали Мириеву», - говорится в посте главы украинской дипмиссии.