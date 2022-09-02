Соперник « Карабах а» на групповой стадии Лиги Европы – немецкий «Фрайбург» - сегодня провел матч 5-го тура в Бундеслиге.

На выезде подопечные Кристиана Штрайха обыграли леверкузенский «Байер». В составе «Фрайбурга» отличились Маттиас Гинтер, Михаэль Грегорич и Ритцу Доан.

На данный момент соперник «Карабаха» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая в том числе такие команды, как дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Несмотря на то, что в 5-м туре чемпионата Германии будут сыграны еще три матча, лидерство «Фрайбурга» останется неизменным.

И именно с «Фрайбургом» подопечные Гурбана Гурбанова проведут первый матч в Лиге Европы. Уже 8 сентября агдамцев ждет выездная игра, как теперь выясняется, против лидера Бундеслиги. Кто бы мог подумать после жеребьевки группового раунда Лиги Европы, состоявшейся 26 августа, что чемпиону Азербайджана предстоит сыграть с первой командой Германии?

Напомним, что также в нашу группу попали греческий «Олимпиакос» и французский «Нант».