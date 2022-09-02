Метеорологи предупреждают о нестабильной погоде

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупреждает об изменении погодных условий. После 25 дней жаркой погоды на территории Азербайджана ожидается похолодание.

Согласно сообщению, 5 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра, максимальная скорость которого составит 15-20 м/с, местами - 25-30 м/с. Ветреная погода продлится до полудня 7 сентября. Температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

В районах Азербайджана с 5 сентября в некоторых частях Большого Кавказа, а с 6 до 8 сентября в большинстве районов ожидаются грозы и временами дожди. Есть вероятность, что водность рек увеличится в связи с прогнозируемыми осадками.

Западный ветер будет дуть со скоростью 18-23 м/с.