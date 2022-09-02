Родители детей, которых пытали логопеды: «Мы тратили последние деньги на лечение, а наших детей калечили»

Ульвия Худиева, собкор 21:14

Видеокадры, на которых запечатлены издевательства сотрудников центра логопедической и психологической реабилитации «Мехнур» над детьми вызвали бурную реакцию общественного мнения. Настолько бурную, что правоохранительным органам потребовалось совсем немного времени, чтобы приступить к задержаниям «героинь» этих видеокадров и завести уголовное дело. Особую остроту этой истории придают следующие моменты: а) не просто дети, а дети, нуждающиеся в реабилитации; б) соответственно, специфичность профиля данного учреждения; в) фактор доверия со стороны родителей к данному учреждению, решивших передать ему своих детей; г) надо полагать, что «услуги» данного центра вовсе не бесплатны. Распространившиеся видеокадры уже изучает рабочая подгруппа комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних. В состав комиссии входят представители Минздрава, МВД, Генпрокуратуры, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, общественных организаций и других государственных структур.

Мать одного из малолетнего, подвергшегося истязаниям со стороны психолога и воспитателя центра «Мехнур», Сабина Гасымова рассказала о случившемся haqqin.az. Женщина сообщила, что у 4-летнего Джавида Джебраилова проблемы со слухом и речью, и уже два месяца как он лечился в этом центре. О произошедшем женщина узнала, просмотрев соответствующие видеокадры. «Во всех помещениях центра установлены камеры. Но инцидент произошел в коридоре, где камеры как раз не было. Видео записано 10 дней назад одним из сотрудников центра. Если бы он этого не сделал, мы бы до сих пор не догадывались бы, что происходит с нашим ребенком», — говорит потрясенная случившимся мать. По словам Гасымовой, хотя ее сын не мог говорить, но приблизительно месяц назад он пытался объяснить жестами, что был избит. Родители обратились к психологу центра, однако та сказала, что все происходящее записывается на камеру и родители могут за всем понаблюдать. Специалист предположила, что ребенок мог получить травмы во время игр со сверстниками, либо обманывает родителей, чтобы не идти в центр.