Украинцы уничтожили автомобильный мост в захваченном россиянами городе спутниковый снимок
Вооруженные силы Украины многочисленными ударами вывели из строя автомобильный мост в захваченной россиянами Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил в своем твиттер швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте.
«Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден», – написал он.
***BREAKING***— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022
The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI