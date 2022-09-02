Украинцы уничтожили автомобильный мост в захваченном россиянами городе спутниковый снимок

Вооруженные силы Украины многочисленными ударами вывели из строя автомобильный мост в захваченной россиянами Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил в своем твиттер швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте.

«Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден», – написал он.