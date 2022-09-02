Кадыров может стать руководителем Росгвардии?

«Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ, сообщает, что хотя срок полномочий Кадырова истекает лишь в 2026 году, его переход в Росгвардию «обсуждается». Росгвардией сейчас управляет Владимир Золотов.

Рамзан Кадыров может покинуть пост главы Чеченской Республики, который занимает с 2006 года, и занять руководящую должность в Росгвардии.

Отметим, что глава Чечни в субботу намекнул на свою возможную отставку, сказал, что «засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

«У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее», - сказал Кадыров. «Поэтому думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали, - добавил он. - Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти».

«Медуза» напоминает, что Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке, отмечая, что согласится на любое решение руководства РФ по поводу своей должности.