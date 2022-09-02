Запорожская атомная электростанция в субботу, 3 сентября, в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередач, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

Сообщается, что станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС, которая способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости. Руководство станции также сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - сообщают в МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она снабжает энергией почти 10 млн потребителей. На станции 6 энергоблоков, ее мощность составляет 6040 МВт. АЭС была захвачена российскими войсками в начале войны, но ее по-прежнему обслуживает украинский персонал.