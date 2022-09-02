В Евросоюзе смело заявили: «Не боимся решений Путина»

"Мы не боимся решений Путина", - отметил он, добавив, что ЕС требует от России соблюдения договоров и в противном случае "готов реагировать".

Евросоюз хорошо подготовлен к возможному полному прекращению Россией поставок газа. Такое заявление сделал в субботу, 3 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на полях экономического форума в итальянском городе Черноббио. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам еврокомиссара, "благодаря диверсификации поставок" газовые хранилища в ЕС заполнены сейчас примерно на 80 процентов. В Германии уровень заполненности газохранилищ, по данным на утро 3 сентября, составляет 84,53 процента.

Российский концерн "Газпром" 31 августа прекратил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток" по причине планового техобслуживания на компрессорной станции "Портовая". Планировалось, что прокачка возобновится 3 сентября. Однако вечером 2 сентября российская компания сообщила, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла. После этого Ростехнадзор РФ направил "Газпрому" предостережение, указав, что в таких условиях безаварийная эксплуатация газотурбинного двигателя невозможна. В итоге прокачку газа через "Северный поток" решили не возобновлять до устранения неполадок. По словам "Газпрома", участие в ремонтных работах принимали и специалисты компании Siemens.

Между тем в самой Siemens Energy посчитали утечку масла надуманным предлогом для отказа от возобновления поставок газа по "Северному потоку". В тот же день, 2 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за введение в ЕС фиксированной максимальной цены для закупок российского газа - так называемого ценового потолка.