Генштаб Украины рассказал об ударах и потерях россиян

Вооруженные силы Украины нанесли по российским военным ряд точных ударов, в том числе с применением боевой авиации. Об этом проинформировал 3 сентября Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила более пяти ударов, в ходе которых были уничтожены боевая техника, средства РЭБ, ПВО (радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны) и значительное количество живой силы на донецком и южнобугском направлениях", – говорится в сообщении Генштаба, которое цитируют украинские СМИ.

По данным Генштаба, украинские силы ПВО на разных участках фронта уничтожили один вертолет, три беспилотника и пять крылатых ракет "Калибр". "Ракетные войска и артиллерия сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что уничтожен объект размещения личного состава россиян. "В зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется. Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", – подчеркнули в Генштабе Украины.