Полиция задержала поджигателя в Шеки

В Шекинский городской-районный отдел полиции (ГРОП) поступила информация о пожарах в частном жилом доме, а также находящемся во дворе этого дома автомобиле ВАЗ-2106, а также в двух хлевах в селах Баш Зайзид и Варазат.

Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что место пожара осмотрели сотрудники полиции и Государственной противопожарной службы. В результате пожара три человека, находившихся в доме, получили ожоги различной степени тяжести, в хлевах погибли семь голов крупного рогатого скота, сожжены 1 400 тюков сена.

В ходе предварительного расследования было установлено, что поджог был умышленным. Вскоре в качестве подозреваемого был задержан Рахиб Тагиев. В своем показании он признался в содеянном. В Шекинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.