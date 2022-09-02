Умер поэт и переводчик Сиявуш Мамедзаде
Скончался заслуженный деятель искусств, поэт, издатель, переводчик Сиявуш Мамедзаде. Об этом АПА сообщили в Союзе писателей Азербайджана.
Сиявуш Мамедзаде - автор сборников стихов на азербайджанском и русском языках. Его переводы азербайджанской классической и современной литературы на русский язык, а также русской, болгарской, украинской, польской литературы на азербайджанский язык публиковались в печати.
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