При этом отмечается, что американские моряки беспрепятственно сошли на берег, турецких же через портовый паспортный контроль не пропустили, так как у них не оказалось никаких международно признанных документов.

У американцев загранпаспортов при себе тоже не имелось, но в МВД Израиля отмечают, что у американских моряков есть "постоянный допуск" на израильскую территорию. Турецкие матросы, у которых при себе есть только удостоверения военнослужащих НАТО, планировали посетить Иерусалим и Вифлеем, но им пришлось всей командой в 200 человек остаться на корабле.

Израильская государственная вещательная корпорация Kan отмечает, что в израильском МВД этот вопрос прорабатывался со вчерашнего дня, и капитана турецкого корабля известили о том, что четыре старших офицера смогут в виде исключения сойти на берег и съездить в турецкое консульство для получения международно признанных документов на всю команду. Однако, по сведениям на семь часов вечера, четыре офицера с корабля не сошли и никуда не поехали.

Израильские СМИ утром 3 сентября писали, что впервые за 12 лет в порт Хайфы зашел и пришвартовался эсминец военно-морских сил Турции. Событие стало возможным только после восстановления и нормализации отношений между Анкарой и Иерусалимом. Корабль останется в порту несколько дней на время учений НАТО. И теперь неясно, стоит ли за непропуском турецких военных сойти на берег "голый формализм" и не решат ли в Турции снова обидеться на Израиль из-за дискриминации между турецкими и американскими моряками. Израильские официальные лица пока не комментируют эти сообщения.