Спору нет, темы эти действительно важные. Но ведь помимо них есть немало других проблем, о которых почему-то не только не говорят, но даже и не вспоминают.

Мы, азербайджанцы, любим порассуждать в кругу друзей о геополитике, о войне в Украине, о взаимоотношениях с Россией или Ираном... А сколько публикаций и эмоциональных всплесков последовало за отказом американского и французского послов приехать в Шушу !

Вы спросите, а что от этого выиграли фермеры?

Но они, наоборот, в шоке. Поскольку знают, что в прошлом году компании, закупающие у них хлопок-сырец (в основном это близкая к Gilan Holdinq компания МКТ), продавали тонну очищенного от семян хлопка за 1.525 долларов, а в нынешнем году довели экспортную цену за тонну продукта до 2.345 долларов. То есть только за последний год цена за тонну экспортного хлопка-сырца повысилась на 54 процента, или на 820 долларов.

Казалось бы, наши хлопкоробы могут лишь порадоваться этому, не так ли?

Совсем недавно в СМИ промелькнуло сообщение, что закупочная цена за тонну «белого золота» первого сорта возросла в Азербайджане до 800 манатов, тогда как год назад за нее давали только семьсот.

В этой связи остается лишь развести руки, искренне поражаясь деловой хватке закупщиков-оптовиков: фермеру за тонну хлопка они платят 500 долларов (800 манатов), а себе в карман кладут чуть ли не 1.850 долларов. Безусловно, и у оптовиков есть побочные расходы, но ведь не могут же они в разы превышать закупочные цены! Не говоря уже о том, что и у фермеров расходы растут с каждым годом.

А тут еще одна радостная для скупщиков (но, увы, опять не для хлопкоробов) новость: экспортные цены на хлопковую пряжу возросли с 2.832 до 4.180 долларов. Но если цена продаваемого за рубеж товара выросла на 48-54 процента, почему же простому крестьянину «накидывают» за него всего четырнадцать процентов?

Чтобы выяснить, как реагируют на эти ценовые «ножницы» наши хлопкоробы, нет необходимости проводить опросы или устраивать мониторинги – достаточно взглянуть на статистические данные последних лет.

В результате, по существу, рабской эксплуатации хлопкоробов в 2021 году в Азербайджане было собрано всего 287.000 тонн «белого золота», что на 15 процентов меньше показателя 2020 года. Эта нисходящая тенденция, наблюдаемая уже не первый год, грозит важной отрасли отечественного сельского хозяйства полной деградацией.

И это действительно плохая новость, поскольку неуклонно повышающийся глобальный спрос на хлопок-сырец приобретает масштабы стратегической катастрофы.

Дело в том, что Пакистан, один из крупнейших в мире производителей и экспортеров хлопка, испытывает в 2022 году большие трудности с выращиванием этой культуры, вызванные небывалыми наводнениями. Что, несомненно, вызовет острейший дефицит на глобальном рынке «белого золота». При такой рыночной конъюнктуре высокий урожай хлопка мог бы способствовать ощутимому притоку валюты в государственный бюджет Азербайджана.

Но сегодня об этом можно только мечтать, поскольку наших закупщиков хлопка волнуют исключительно личные интересы, им нет никакого дела ни до обнищания тысяч азербайджанских хлопкоробов, ни до бюджета государства.

А ведь еще несколько лет назад была принята Госпрограмма по развитию хлопководства на 2017–2022 годы, ставившая перед собой цель довести за пять лет производство этого продукта до 500 тысяч тонн в год.

В нынешнем году срок исполнения завершается, однако по вине небольшой группы закупщиков-оптовиков государственная программа в лучшем случае будет выполнена лишь наполовину. И в этой связи возникает закономерный вопрос: а кто, собственно, контролировал исполнение госпрограммы хотя бы по итогам каждого из прошедших пяти лет? Ведь правительство не просто так поставило задачу по наращиванию производства хлопка, выделив для этого как все необходимые средства, так и соответствующие посевные площади.

Но какие-то скупщики готовой продукции, поставившие себя во главе цепочки «производство-сбыт», свели на нет все усилия государства, сорвав выполнение государственной программы по развитию хлопководства.

Причина, о которой знает каждый азербайджанский фермер, заключается в фантастической жадности нескольких крупных закупщиков, которые, пользуясь поддержкой продажных госчиновников, набивают себе карманы, чуть ли не задаром скупая у фермеров их товар, ломая планы государства и обесценивая тяжелейший труд крестьян. Именно эти люди обескровили целую сельскохозяйственную отрасль, на которую рассчитывала страна.

В результате сегодня надо думать уже не о росте производства хлопка, а о том, сохранится ли вообще хлопководство в Азербайджане.