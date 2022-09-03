США вооружают Тайвань

Пентагон объявил о «пакете вооружений» в пятницу, после окончания военных учений Китая вокруг Тайваня в качестве «ответа» на визит на остров в прошлом месяце спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного официального лица США, посетившего остров за последние годы, указывает агентство.

«Пакет оружия» включает в себя ракеты Sidewinder, которые могут использоваться для атак класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», стоимостью около 85,6 млн долларов, противокорабельные ракеты Harpoon стоимостью 355 млн долларов, а также «поддержку» развития тайваньской программы размещения радаров наблюдения. Агентство Минобороны США по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) сообщило, что «поддержка» системы радаров оценивается в 665,4 млн долларов.

Лю Пэньюй, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне, подчеркнул в своем заявлении, что возможная продажа оружия Тайваню «станет серьезной угрозой китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе». «Китай примет решительные, законные и необходимые контрмеры в свете развития событий», - сказал он.

В то же время старший директор Белого дома по Китаю и Тайваню Лора Розенбергер заявила, что «поскольку КНР продолжает увеличивать давление на Тайвань, в том числе за счет усиления военно-воздушных и морских сил вокруг Тайваня, и предпринимает попытки изменить статус-кво в Тайваньском проливе, мы обеспечиваем Тайвань тем, что нужно для сохранения его оборонного потенциала».