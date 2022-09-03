В Азербайджане пройдет чемпионат мира, который должен был состояться в России

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение провести чемпионат мира по стрельбе 2023 года в Азербайджане, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт ISSF.

Соревнования планируется провести с 14 по 31 августа 2023 года. Изначально чемпионат мира планировалось провести в России, но по понятным причинам турнир должен был быть перенесен. В итоге Исполком ISSF выбрал Баку, где в этом году состоялся Кубок мира.