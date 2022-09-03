Индия резко сократила закупки российской нефти

К Китаю, который начал сокращать еще закупки в июле, присоединилась Индия, которая с весны забирала всю нефть, попавшую под санкции в Западной Европе. За месяц потоки российской нефти в Индию сократили на 40%: в конце июля это было 960 тысяч баррелей в день, в середине августа - 740 тысяч баррелей, на последней неделе - 570 тысяч. Китай закупал при этом 810 тысяч баррелей в день - на 35% меньше, чем в начале июня.

Русская служба Moscow Times отмечает, что проблемы на индийском рынке возникли у российских нефтяников после того, как в Нью-Дели побывала делегация чиновников из США во главе с замминистра финансов Уолли Адеймо - координатором санкционной политики в Вашингтоне. США предложили правительству Индии присоединиться к «потолку цен» на российскую нефть - то есть не покупать баррели дороже $40-60. Публично об итогах переговоров ничего не сообщалось. Но, по данным Bloomberg, правительство Индии де-факто ответило отказом, заявив, что для сделки нужен «более широкий консенсус».