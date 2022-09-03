Экс-президент Кыргызстана станет послом ООН в Афганистане. Что скажут талибы?

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена новым спецпредставителем ООН в Афганистане, сообщает «Радио Свобода».

72-летняя Отунбаева заменит канадку Дебору Лайонс, которая ушла в отставку в середине июня, говорится в заявлении ООН. Отунбаева вступает в должность на фоне резкого ограничения прав женщин в Афганистане, которое произошло после возвращения талибов к власти в августе 2021 года. В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов.

Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана с 2010 по 2011 год, после того как президент Курманбек Бакиев был свергнут в результате восстания. Отунбаева несколько раз занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана.