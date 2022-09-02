Активисты из Южного Азербайджана на встрече с Фуадом Мурадовым в Германии

На встрече в Дортмунде приняли участие представители посольства Азербайджана в ФРГ и генерального консульства Турции в городе Эссен, члены правления Альянса азербайджанцев Германии, активисты азербайджанской диаспоры, проживающие в 31 городе Германии, представители турецкой общины и активисты из Южного Азербайджана.

В городах Дортмунд и Ганновер состоялись встречи председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуада Мурадова с азербайджанской общиной.

Ф.Мурадов рассказал о деятельности своего ведомства, подчеркнул роль и значимость азербайджанства, защиты национальной идентичности, напомнил рекомендации главы государства на V Съезде азербайджанцев мира, отметил пути налаживания тесного сотрудничества с политическими кругами Германии для обретения диаспорскими организациями авторитета в немецком обществе, усиления их влияния на общественное мнение, пропаганды азербайджанских реалий.

Многочисленные представители диаспоры выступили на мероприятии с интересными мыслями и предложениями. Большинство активистов диаспоры признало желательным открытие дома Азербайджана и азербайджанской воскресной школы в городе Дюссельдорф.

Ф.Мурадов также провел встречу с азербайджанской общиной в Ганновере. На мероприятии выступили представители Общества германо-азербайджанской дружбы, Общества германо-азербайджанской дружбы “Баку”, Aльянса азербайджанцев Германии, Германо-азербайджанского объединения интеллигенции, Общества дружбы Гамбург-Азербайджан и другие.