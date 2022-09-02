Как в Дубае: возле Батуми появится «Пальмовый остров»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу, 3 сентября, заложил начало строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного «Пальмового острова».
По словам премьера, «этот проект полностью соответствует экологическим стандартам», пишет агентство «Новости-Грузия».
Впервые о проекте строительства искусственного острова в акватории Батуми заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Планируется, что архипелаг искусственных островов у побережья Батуми будет похож на дубайские пальмовые острова. С этой целью компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров морской акватории под инвестиционную ответственность. Искусственные острова должны оборудовать на окраине Батуми, недалеко от железнодорожного вокзала. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вилл, гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аквапарк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная.