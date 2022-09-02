На родной «Баксель Арене» команда Лауренциу Регекампфа разгромила «Сумгаит» - 3:0. На 19-й минуте счет в игре открыл Атаа Джабер. Эмин Махмудов на 55-й минуте с пенальти удвоил преимущество хозяев. А точку в матче на 77-й минуте поставил Рахман Гаджиев.

После матча главный тренер «Сумгаита», белорус Алексей Бага не пришел на пресс-конференцию, сославшись на состояние здоровья.

«Нефтчи» догнал по очкам лидирующих «Карабах» и «Сабах». У трех команд по 12 очков, но «Нефтчи» провел на игру больше.

Напомним, «Карабах» в этом туре обыграл на выезде «Кяпяз» - 1:0. Еще в одном матче сегодняшнего дня «Шамахы» дома уступила «Туран-Товузу» - 0:1. Единственный гол в составе товузцев на 84-й минуте забил камерунец Руни Эва.

Завтра будут сыграны два заключительных матча 5-го тура. «Сабах» примет «Сабаил» и имеет прекрасные шансы вновь вернуться на первую строчку. В еще одном матче «Зиря» сыграет с «Габалой».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 12 очков (4 матча)

2. «Сабах» - 12 (4)

3. «Нефтчи» - 12 (5)

4. «Габала» - 9 (4)

5. «Туран-Товуз» - 7 (4)

6. «Сабаил» - 4 (4)

7. «Зиря» - 4 (4)

8. «Сумгаит» - 2 (5)

9. «Шамахы» - 1 (5)

10. «Кяпяз» - 0 (5).