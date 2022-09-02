Зеленский назвал горячие участки украинского фронта

Ожесточенные боевые действия продолжаются на многих участках фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения. Его заявления приводят украинские СМИ.

"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. И на Харьковщине, и на юге, и на Донбассе", - отметил президент Зеленский, напомнив, что 3 сентября российские войска снова били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову.

Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.

По словам Зеленского, украинская "артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал" россиян, чтобы "каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены".

Президент Украины также поблагодарил украинских воинов, которые это обеспечивают.