Депутат Гудрат Гасангулиев о значимости русского языка для азербайджанцев

Депутат Гудрат Гасангулиев в своем специальном интервью азербайджанским СМИ прокомментировал критику со стороны отдельных групп в адрес родителей, выбирающих для своих детей образование на русском языке.

«Считаю неправильным пытаться связать поток учащихся в русскоязычные школы с более качественным образованием на русском языке или иллюзией «пророссийского правительства». Заранее отмечу, что каждый гражданин Азербайджана должен в совершенстве знать наряду со своим родным языком и государственный язык. Но надо еще учесть, что из нашего 10-миллионного населения примерно два миллиона азербайджанцев проживает в России, 500 тысяч – в Украине и в других бывших советских республиках», - заявил депутат.

Парламентарий добавил, что большое количество азербайджанской молодежи уезжает в Россию в поисках работы после службы в армии. Русский язык им нужен для свободного общения.

«Надо признать, что приобщиться к русскому языку, получая образование на азербайджанском, довольно сложно. Сомневающиеся могут подтвердить это, проведя небольшое исследование. Родители отдают своих детей в русские школы, чтобы они могли свободно перемещаться по большей географии, находить работу, налаживать экономические и культурные связи. В настоящее время основным средством общения в наших отношениях с бывшими советскими республиками является русский язык».

Гасангулиев добавил, что английский язык широкого распространения в тюркских государствах не получил. В этой связи важность русского языка возрастает.

«Отношение к русскому языку нельзя отождествлять с отношением к российскому правительству. Этот язык и сегодня остается для азербайджанцев основным средством доступа к мировой науке и литературе. Этот язык нам всегда будет нужен в плане исторических и добрососедских отношений. Мы должны организовать преподавание в общеобразовательных школах таким образом, чтобы наши дети могли овладеть английским и русским языками, обучаясь на государственном языке. Шумом этот вопрос не решить, русский язык просто необходим людям».