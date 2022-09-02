Ультраправые в футболках с Путиным, коммунисты: в Праге прошла демонстрация против помощи Украине

В субботу, 3 сентября, в Праге прошла антиправительственная демонстрация, в которой, по данным полиции, участвовали около 70 тысяч человек. Собравшиеся обвиняли власти в бездействии из-за растущих цен на газ и электричество, призывали вывести Чехию из Евросоюза и НАТО, а также критиковали правительство за поддержку Украины в развязанной Россией войне в ущерб экономике страны, передает BBC.

Согласно сообщению, в митинге участвовали ультраправые националисты в футболках с Путиным, коммунисты, ковид-скептики, но также известные ученые.

Организаторы митинга заявили, что Чехия должна быть нейтральной в военном плане, и в ее интересах заключить прямые контракты с поставщиками газа, включая Россию.

Демонстрация в Чехии прошла на следующий день после того, как правительство премьер-министра Петра Фиалы пережило вотум недоверия в парламенте. Оппозиция инициировала это голосование из-за растущей инфляции и цен на энергоносители. Комментируя демонстрацию в Праге в субботу, он сказал, что ее организовали "пророссийские силы и группы с взглядами, близкими к экстремистским, которые выступают против интересов Чешской Республики". "Ясно, что на нашей территории действует российская пропаганда и кампании по дезинформации, и некоторые люди им внемлют", - добавил премьер-министр Чехии.