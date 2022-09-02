Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:02

Следственный комитет Армении арестовывает одного за другим генералов из Карабаха. Одновременно в Ханкенди начались акции «беспрецедентного масштаба» с требованием отставки главы самопровозглашенного режима Араика Арутюняна. На этом фоне российские СМИ широко освещают переезд в Карабах Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения, и пишут о начале новой борьбы «за спасение Арцаха» в то время, как официальный Ереван демонстративно игнорирует появление Варданяна на находящихся под контролем российских миротворцев азербайджанских территориях.

Прежде всего, об аресте генералов. Как уже сообщалось, сотрудники спецслужб Армении в черных масках задержали по пути из Ханкенди в Ереван генерала Микаэла Арзуманяна, бывшего командующего незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахе, занимавшего к концу 44-дневной войны должность «министра обороны». Позже стало известно, что Арзуманяна обвинили в безграмотной организации обороны города Шуша и многочисленных потерях личного состава, ставших следствием его ошибок и халатности. Интересно, что в момент ареста Арзуманян занимал должность «главного советника» Араика Арутюняна, главы так называемого «режима в Карабахе». По сообщениям СМИ, генерал был арестован без согласования с Арутюняном, что вызвало в Ханкенди серьезное беспокойство, поскольку власти Еревана впервые задержали высокопоставленного представителя руководства «Арцаха».

В пятницу, 2 сентября, стало известно, что арестован еще один «арцахский» генерал, Джалал Арутюнян, занимавший во время 44-дневной войны в Карабахе пост «министра обороны» и получивший тяжелые ранения после прямого попадания ракеты, пущенной с БПЛА «Байрактар ТБ2». После лечения Арутюнян был назначен на должность в Министерство обороны Армении, однако спустя некоторое время его арестовали по обвинению в халатности и невыполнении служебных обязанностей, вследствие чего армянская армия понесла большие потери. Существуют разные мнения о том, почему правоохранительные органы Армении начали арестовывать карабахских генералов. Оппозиция, в частности, интерпретирует это как попытку Пашиняна свалить на них главную вину за разгромное поражение в 44-дневной войне. В этой связи вряд ли можно считать совпадением тот факт, что аресты и серьезные обвинения в адрес генералов по отдельным эпизодам войны происходят одновременно с акциями протеста в Ханкенди.

Так, 26 августа после того, как город Лачин, а также села Забух и Сус были переданы под контроль Азербайджана, «активисты оппозиции» в Ханкенди потребовали отставки руководства сепаратистского режима. 29 августа «активисты и лидеры фракций» встретились с Араиком Арутюняном и выразили ему недовольство, а уже 31-го, по данным местных источников, в Ханкенди прошла «многолюдная» акция протеста. Группа участников митинга ночевала на площади 1 сентября. В тот же вечер в центре Ханкенди перед офисом Арутюняна был организован еще один митинг. 2 сентября в Ханкенди прошло массовое шествие по случаю так называемого «Дня Независимости НКР». Участники акции требовали освобождения генерала Микаэла Арзуманяна и несли большой плакат с его портретом. Оппозиционеры в Ханкенди заявили, что будут продолжать акции протеста до тех пор, пока не достигнут главной цели.

Одновременно реваншистские силы в Армении также объявили новый сезон протестов против Пашиняна, а после длительного перерыва, 2 сентября, провели митинг в Ереване, объявив о начале очередного этапа борьбы «за спасение Армении и Карабаха». На фоне этих событий заявление Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения, о том, что он переезжает в Карабах на постоянное место жительства, еще больше спутало карты. Понятно, что Варданян со своим более чем миллиардным капиталом приехал в Карабах не для того, чтобы способствовать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое он презрительно называет «клочком бумаги». Варданян в декларативной форме призывает к «кратному увеличению» в Карабахе численности российских миротворцев и настаивает на возвращение членам Минской группы ОБСЕ миротворческого мандата. Хотя приезд Варданяна в Ханкенди широко обсуждался в российских СМИ и экспертных кругах, ни правительство Пашиняна, ни армянская оппозиция никак не отреагировали на планы своего соотечественника-миллиардера взять в свои руки руководство кампанией «Спасем Карабах». Сдержанность официального Еревана связана, скорее всего, с нежеланием Пашиняна лишний раз раздражать Баку. Что же касается оппозиционеров и сторонников реванша в Армении, то реакция в соцсетях и публикации в подконтрольных им СМИ подтверждают, что их «незамечание» Варданяна связано с тем, что сменивший прописку московский миллиардер является прямым конкурентом оппозиции. И в самом деле, появление новой партии, располагающей серьезными финансовыми ресурсами на фоне безуспешной двухлетней борьбы оппозиции с Пашиняном, не сулит реваншистам обнадеживающих перспектив.