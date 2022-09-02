Зеленский предупредил Европу: Россия готовит «решающий энергоудар»

Россия готовится к решающему энергетическому удару по европейцам, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в субботу вечером.

«На днях Россия попытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу. Полностью остановилась прокачка газа по «Северному потоку». Зачем они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обыкновенного оружия, делает это силой энергетического оружия. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, «этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое, наше единство, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию – это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России».