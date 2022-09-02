Представитель Белого дома: США не надеются, что Путин готов закончить войну

В США не питают надежд на то, что президент РФ Владимир Путин готов положить конец войне в Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь".

"Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне", - сказал Кирби.

Комментируя заявления российских представителей власти о том, что поставки Западом оружия Украине только затягивают войну, Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает только желание Путина продолжать его... Он (Путин) мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта".

На вопрос, возможны ли сейчас переговоры между Украиной и Россией, Кирби ответил, что "Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра же закончить эту войну, даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет".