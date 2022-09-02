США не смогли запустить в космос свою самую мощную в истории ракету

Отмечается, что пуск был изначально назначен на понедельник, но его отложили по техническим и погодным причинам. И вот вторая осечка. Инженеры попытались устранить утечку охлаждающего агента из двигателей и довести их до нормальной рабочей температуры. Но сделать это не удалось.

В субботу NASA вновь попыталось запустить в космос свою самую мощную в истории ракету SLS ("Система космических пусков"). Старт должен состояться с космодрома центра Кеннеди во Флориде. Это новая американская программа по возвращению человека на Луну "Артемида" (Artemis), пишет Русская служба BBC в своем материале.

100-метровая ракета должна вывести корабль, который в будущем будет пилотируемым, в космос, в направлении Луны. Последний раз такое происходило в декабре 1972 года во время последнего полета миссии "Апполон-17". Тогда полет на Луну выполняли астронавты, но сейчас, после долгого перерыва и с полностью новым оборудованием первый полет новой лунной программы будет беспилотным. Это тестовый запуск, проверка эффективности технологий. Если нынешний запуск пройдет как запланировано, следующий полет "Артемис-2" в 2024 году состоится уже с людьми на борту.

Первая фаза полета SLS после старта продлится чуть более восьми минут. Верхняя ступень ракеты с кораблем "Орион" выйдет на высокоэллиптическую орбиту. Затем разгонный блок должен будет совершить орбитальный виток, разогнать "Орион" и направить его в сторону Луны. Через два часа и пять минут после запуска запланирован сеанс связи, в ходе которого будет получено подтверждение того, что корабль находится на правильной траектории и движется в космосе со скоростью 30 000 км/ч. Затем он должен выйти на лунную орбиту. В конце "Орион" вернется на Землю и приводнится в океане у берегов Сан-Диего в Калифорнии 11 октября.