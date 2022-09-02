Судно General Polad Нashimov отправится из Украины в Турцию

Cовместный координационный центр в Стамбуле санкционировал в субботу отправку из украинских портов двух судов с продовольствием, говорится в сообщении центра.

"Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие двух судов с грузом в 14 250 тонн зерна и другого продовольствия. 4 сентября судно Mrc Lina отправится из порта Южный в турецкий Мерсин с 7,8 тыс. тонн подсолнечного масла, а судно General Polad Нashimov из Черноморска проследует в Мерсин с 6,45 тыс. тонн подсолнечного масла", - отмечается в сообщении.

4 сентября из украинских портов отправятся десять сухогрузов с зерном, кукурузой, рапсом, горохом и другим продовольствием, движение которых было отложено из-за погодных условий. Суда проследуют в Китай, Испанию, Индию, Египет, Нидерланды, Турцию, Италию и Грецию.