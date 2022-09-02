Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:09

Азербайджанские и региональные СМИ широко растиражировали последнее интервью Ильхама Алиева итальянскому изданию. Азербайджанский президент впервые за многие месяцы четко выразил свою позицию по многим вопросам международной, региональной и азербайджанской повестки дня. Алиев из Европы, находясь в гостях дружественного итальянского правительства, направил ясные и выразительные месседжи мировым центрам силы. И не случайно, что визит президента в Италию состоялся сразу же после завершения переговоров с Пашиняном и Мишелем. Речь идет о переплетении геополитических, геоэкономических (в первую очередь, энергетических) и национальных интересов с новой международной напряженностью.

Мир никогда не вернется к реалиям, царившим до наступления российско-украинской войны. Эта мысль красной нитью проходит в выступлениях, интервью и комментариях Алиева. Он прекрасно осознает всю неопределенность сложившейся ситуации, которая непосредственно зависит от итогов российско-украинской войны. На Евразию надвигается новый «Железный занавес», и Алиев пока не предполагает, где окажется его страна. Азербайджанский президент, как и большинство новоиспеченных государств региона, задается естественными вопросами: «Каким будет новый миропорядок? Что будет с международными институтами и ООН? Будет ли она обновлена или появится другая организация?». Ни один из мировых лидеров: будь то Байден, Путин или Шольц не решатся разрисовать облик нового мира. Как преобразует евразийский регион исход войны в Украине?! Однако, жребий брошен. Исход кровопролитной, бесчеловечной войны, развязанной неореваншистской Россией, которая жаждет стать первосортной тоталитарной империей образца времен Сталина, но продолжает жить по воровским законам Абрамовича и Чубайса, буквально спустя несколько лет раскроет новую картину миропорядка. Где окажутся такие государства, как Азербайджан, поставившие во главу угла своей внешней политики противодействие внешним факторам (еще одна цитата Алиева), не возьмется предположить ни один из современных аналитиков. А стабильность и безопасность страны, по убеждению Алиева, зависит от перспектив достижения мира с Арменией. По словам азербайджанского президента, Армении понадобилось около двух лет, чтобы воспринять и поддержать принципы мирного урегулирования, предложенные Азербайджаном. Сколько понадобится времени для разработки мирного соглашения и разрешения всех спорных вопросов? Не знает никто. Каким будет облик мира и региона в это время? Не знает никто. Устоит ли Пашинян или возьмут верх реваншистские силы, призывающие к третьей войне? И насколько приоритетным для России в нынешнее непростое для Кремля время является карабахская повестка? В каком состоянии выйдет Россия из украинского кровавого омута, и какую позицию займет в непростой карабахской повестке? Станут ли США и Франция и в последующем соотносить свои интересы с Россией на Южном Кавказе? Будущее место Турции в регионе, с которой, как заявил Алиев, Азербайджан выступает в единой команде…Накопилось слишком много безответных вопросов.

Но даже в условиях суровой реальности, в эпоху глобальных исторических перемен, когда сложно предсказать развитие ситуации на несколько часов вперед, Алиев с большим трудом, шаг за шагом добивается прогресса в процессе урегулирования. Выработанный в Брюсселе формат прямых переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении и достигнутый консенсус по разработке мирного договора – в определенном смысле, политический успех… Впервые за два года Алиев раскрыл стратегический замысел Зангезурского коридора: «Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, становится сегодня региональным транспортным центром – не только с Востока на Юг и обратно, но и с Севера на Юг. Транспортный коридор Юг-Север проходит через Азербайджан, варианта иного маршрута нет. Этот коридор, к примеру, представляет значение для российских компаний, так как сегодня из-за санкций они не могут перевозить грузы в европейские пункты. То есть маршрут, ведущий в Иран и к побережью Персидского залива, через Азербайджан становится наиболее привлекательным для российских компаний. То же самое можно сказать о маршруте, который тянется от Персидского залива до России через Азербайджан». Таким образом, Зангезурский коридор – это не только проект восстановления пути сообщения Азербайджана с Нахчыванским эксклавом. Это гораздо более глобальный маршрут, который может обеспечить отрезанной от всего цивилизованного мира России прямой выход к Персидскому заливу и к Индии. Но Ильхам Алиев особо подчеркивает географическую значимость Азербайджана и его логистические возможности как регионального транспортного центра и в реализации коридора Восток-Юг. Из Китая и Центральной Азии растет экспорт через Азербайджан.