У Абрамовича новые проблемы

Власти Великобритании начали расследование из-за сделки о продаже телекоммуникационной компании Truphone бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает его состояние в $8,7 млрд, находится под санкциями Британии и ЕС) за 1 фунт стерлингов немецкому предпринимателю Хакану Кочу, которого проверяют на возможные связи с Россией, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Распоряжение о расследовании отдал госсекретарь Великобритании по вопросам бизнеса Кваси Квартенг. Коч, владелец онлайн-магазина Auto1 (на его сайте указано, что это крупнейшая в Европе площадка по продаже подержанных автомобилей) выступил против расследования, заявив, что его оставили в неведении, пишет издание. Он обращался к Квартенгу с просьбой провести встречу и обсудить сделку.

Источники газеты, близкие к сделке, заявили, что расследование фактически «оставило Truphone в руках Абрамовича», а дальнейшая блокировка продажи компании может поставить под угрозу сотни рабочих мест. Компания специализируется на предоставлении мобильной связи и интернета, в том числе через технологию eSIM, которая позволяет подключиться к оператору без необходимости приобретать физическую SIM-карту.

Газета пишет, что. расследование связано с подозрениями, что заявка на покупку Truphone может быть связана с Россией. Издание указывает, что платформа Auto1 Хакана Коча получала инвестиции от венчурного фонда Target Global, которым управляет Александр Фролов-младший — сын бизнесмена Александра Фролова (Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд), партнера Абрамовича, еще одного акционера Truphone, совладельца горно-металлургической компании Evraz. Фролов-старший, в отличие от Абрамовича, под санкции не попал. В мае он объявил о решении покинуть пост президента Evraz.