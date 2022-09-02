Во Франции рассказали, что Россия «купается в деньгах» благодаря санкциям

Нефтегазовые доходы России растут не вопреки, а благодаря западным санкциям. Так высказалcя французский журналист и писатель Франсуа Ленгле, специализирующийся на экономической тематике, в эфире телеканала RTL.

«Россия буквально купается в деньгах... Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены на нефть и газ, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», - заявил Ленгле.

По его словам, пока покупателям нефти и газа в странах Запада приходится экономить, бороться с ростом инфляции в своих странах и затягивать пояса, Россия зарабатывает огромные деньги от продажи своих энергоносителей. «Европейские страны заплатили Путину более €86 млрд с 24 февраля... Это €3700 каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более €300 тыс., и это не считая другие страны», - утверждает журналист.