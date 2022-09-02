Украина жалуется на ООН

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказал о давлении на Украину со стороны Организаций Объединенных Наций. По его словам, украинская сторона фиксирует не только нарушение прав граждан Украины, но и нарушение условий деятельности международных организаций, например Международного Комитета Красного Креста и ООН.

«Родственники должны знать, в каких условиях находятся пленные, дают ли им воду и медицинское обслуживание. Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, должен быть обеспечен доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащих переводят в другое место. Россия не выполняет ни одну из этих норм. Россия вообще не допускает Международный Комитет Красного Креста. Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и по Организации Объединенных Наций», – отметил он.