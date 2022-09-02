Украина жалуется на ООН
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказал о давлении на Украину со стороны Организаций Объединенных Наций. По его словам, украинская сторона фиксирует не только нарушение прав граждан Украины, но и нарушение условий деятельности международных организаций, например Международного Комитета Красного Креста и ООН.
«Родственники должны знать, в каких условиях находятся пленные, дают ли им воду и медицинское обслуживание. Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, должен быть обеспечен доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащих переводят в другое место. Россия не выполняет ни одну из этих норм. Россия вообще не допускает Международный Комитет Красного Креста. Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и по Организации Объединенных Наций», – отметил он.
Омбудсмен страны также заявил о давлении со стороны ООН.
«У нас больше всего вопросов относительно ее деятельности. Сейчас мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример – украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на Россию. И я часто публично в разговорах с представителями институции говорю об этом. Возможно, они тоже ищут какие-то дополнительные механизмы, но, когда я получаю информацию о создании дополнительной миссии, чтобы помогать гражданам Украины, у меня это вызывает лишь скептическую улыбку», – заявил Лубинец.