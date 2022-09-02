Германия выделит еще 200 млн евро для Украины
Министр развития Германии Свенья Шульце заявила, что Берлин выделит беженцам из Украины дополнительные 200 миллионов евро, передает Reuters.
Как отмечает издание, в понедельник, 5 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги пойдут на помощь беженцам и вынужденным переселенцам, чтобы они смогли продолжать обеспечивать себя всем необходимым», – заявила Шульце.