Трагедия на Камчатке: на самом высоком вулкане Азии погибли туристы

Шесть туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, передают российские СМИ.

Отмечается, что группа из 10 туристов и двух гидов из разных городов России отправилась в 10-дневный подход 30 августа. 3 сентября люди начали восхождение на Ключевскую сопку, но на высоте 4000 метров что-то случилось, и несколько человек упали в пропасть. Четверо погибли моментально, двое скончались спустя некоторое время.

Накануне на место происшествия вылетал вертолет, который планировал приземлиться на высоте 3 300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не удалось.

Вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4 750 метров.