Хотел вскипятить чайник, устроил лесной пожар: в Загатале задержали виновника катастрофы

В полдень в субботу, 3 сентября, в горной местности возле села Ахахдяря Загатальского района произошел пожар. Привлеченные на территорию сотрудники МЧС, Минэкологии, районного отдела полиции, а также местные жители потушили пожар и предотвратили его распространение на более широкую территорию.

Как сообщили haqqin.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что виновником пожара является житель района Абдулла Гурбанов.

В ходе расследования он заявил, что хотел вскипятить в лесу воду, но огонь быстро распространился из очага и вызвал пожар в лесу.