В Дашкесане застрелилась 15-летняя девочка
В Дашкесане застрелилась 15-летняя девочка. Инцидент произошел в селе Алыгантапа, передает Qafqazinfo.
По данным издания, жительница данного села Гюнель Гасанова (2007 года рождения) погибла после того, как выстрелила в себя из огнестрельного оружия. Причина, по которой произошел трагический инцидент, неизвестна. Труп был передан на экспертизу. Сообщается, что на момент происшествия девочка была дома одна.
По данному факту в прокуратуре Дашкесанского района проводится расследование.