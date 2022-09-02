Николаев обстреляли из С-300: повреждены больницы, школы и дома

Ночью и утром в воскресенье, 4 сентября, российские войска обстреливали Николаев. Под ударом в областном центре оказались лечебные заведения и жилые дома, передает РБК-Украина.

По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате обстрела, предварительно ракетами С-300, существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены электросети и водопровод. По данным администрации, о погибших или раненых пока нет информации.