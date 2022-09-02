Пожар в оружейном магазине в Казахстане, есть жертвы
В субботу, 3 сентября, в Костанае (Казахстан) загорелся магазин «Оружейная палата», в результате чего произошла детонация боеприпасов.
Как сообщают местные СМИ, огонь перекинулся на другие магазины и соседние частные жилые дома, повредив несколько автомобилей. Количество жертв пожара на данный момент составляет четыре человека.
«Пострадало 7 работников магазина, 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы», – говорится в сообщении спасательных служб.
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