Песков об участии и безопасности Путина на саммите G20

«Все факторы, в том числе и фактор безопасности, будут учитываться при принятии решения об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что приглашение приехать на Бали, где пройдет саммит на высшем уровне, у Путина имеется.

«За что мы признательны стране – организатору предстоящего саммита», - добавил он.

Напомним, что саммит G20 пройдет 15-16 ноября в очном формате.