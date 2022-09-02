Армяне вновь обстреляли Кельбаджар и Лачин

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Горусе, Гаракился и Басаркечаре, с 3 часов дня до 4 часов утра в субботу, 3 сентября, непрерывно обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, потерь в личном составе и технике со стороны Азербайджана нет.

«Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры», - говорится в сообщении Министерства обороны.