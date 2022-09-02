Накануне haqqin.az сообщил о резонансном заявлении МИД Азербайджана на незаконный и несанкционированный властями Азербайджана визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Ханкенди. Напомним, что сам Григорян вначале объяснил свой приезд в зону ответственности российских миротворцев участием на праздничных мероприятиях, приуроченных к очередной годовщине провозглашения сепаратистского образования.

«2 сентября я посетил братский мемориал-пантеон Степанакерта (Ханкенди – ред.) и возложил цветы к постаменту памятника героям, погибшим в ходе Арцахских войн (первой и второй карабахских войн – ред.)», - написал он, опубликовав фото в Facebook.

Как пишет популярное армянское издание 168.am, Армен Григорян был настолько шокирован реакцией Азербайджана на его визит, что поспешил по закрытым каналам извиниться перед азербайджанской стороной за визит в Ханкенди.