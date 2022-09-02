«Усилиями Национальной разведывательной организации Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под псевдонимом «Дарав Гевда». Об этом передает агентство «Анадолу».

По данным агентства, Б.Аби с 2011 года занимался преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее по поручению руководства PKK он отправился в район Синджар в Ираке.

Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников турецких силовых структур.